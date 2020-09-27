Известный зарубежный аналитик Данкан Thorin Шилдс в подкасте порассуждал на счёт игрока FaZe Clan Николы NiKo Ковача. Данкан предположил, что будет, если киберспортсмен уйдёт из состава и перейдёт в французскую команду G2 Esports.

NiKo — уникальный игрок, который сделает почти любую команду сильнее только благодаря индивидуальному скиллу. Если он уйдём в G2 Esports и будет выступать совместно с kennyS, nexa и huNter, — это уже отличный ростер. Данный состав в состоянии стать лучшей командой в мире даже без NiKo. Если же он тоже будет в коллективе и не столкнется с какими-то проблемами, то команда будет невероятной. Уж точно лучше, чем FaZe Clan.

С другой стороны, если NiKo уйдёт из FaZe Clan, клубу можно будет покидать дисциалину CS:GO. Это ключевой игрок команды и остальных под него. Кто у них останется, за исключением rain?