Долгий и напряжённый месяц для команд североамериканского дивизиона наконец подошёл к концу, ESL Pro League Season 12 закончился однозначной победой бразильской команды FURIA. В гранд-финале команда Каика KSCERATO Серато обыграла 100 Thieves со счётом 3:0, имея одну карту преимущества изначально. Финал закончился быстро и односторонне, «100 Воров» взяли всего 17 раундов за две карты.

Увидев список приглашённых команд, многие аналитики уже знали кто именно пройдёт в плей-офф стадию. Triumph не имеют достаточного опыта в турнирах подобного класса, Cloud9 продают свой состав, а Gen.G и Chaos показывали последнее время не самые стабильные результаты.

В конечном итоге в плей-оффе оказались Evil Geniuses, FURIA, Liquid и 100 Thieves. Главной сенсацией ESL Pro League Season 12 стал выход «100 Воров» в финал, ведь на их месте могли и должны были оказываться «Злые Гении» или «Жидкие». Однако великолепная собранность в ответственных матчах позволила команде перепрыгнуть этих грандов и уйти далеко вперёд.

В тройку лучших игроков турнира пошёл Brehze из Evil Geniuses, имеющий рейтинг 1.18 за 19 сыгранных карт. Второе место закрепил за собой игрок FURIA yuurih с рейтингом 1.21 и лучшим игроком турнира признан его тиммейт HEN1 с рейтингом 1.29 за 20 сыгранных карт.

Именно этот парень, зачастую вытаскивал на себе многие раунды, которые помогли бразильскому коллективу выиграть турнир.

Одними из самых худших игроков, вышедших в плей-офф стали игроки Liquid Stewie2K и Grim, завершившие чемпионам с рейтингом меньше единицы, что является неудовлетворительным результатом.

Распределение мест и призового фонда: ESL Pro League Season 12 North America:

1 — FURIA ($77,500)

2 — 100 Thieves ($38,000)

3 — Evil Geniuses ($36,000)

4 — Liquid ($27,500)

5 — Chaos ($20,000)

6 — Gen.G ($15,500)

7 — Cloud9 ($7,500)

8 — Triumph ($3,000)