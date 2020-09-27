Российская команда Unicorns of Love проиграла PSG Talon в Play-In группы B на чемпионате мира 2020 по League of Legends. Если бы коллектив одержал победу, то сразу бы вышел в основную часть турнира, однако теперь придётся побороться ещё раз 30 сентября.

PSG Talon и Unicorns of Love имеют по 9 очков в турнирной таблице, но победа в личной встрече позволила команде из Тайваня выйти в следующий этап сразу.

Rainbow7 и LGD Gaming так же вышли в плей-офф Play-In в четвертьфинале и сразятся друг с другом 29 сентября. V3 Esports покидает турнир, имея в своём арсенале всего одну победу.

Главный турнир года по League of Legends проходит в LAN-формате с 25 сентября по 31 октября в Шанхае. 2020 World Championship — первый турнир международного масштаба, который проводится в LAN-формате с учётом короновирусной пандемии.