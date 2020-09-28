Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева приняла участие в праздновании юбилея центра спорта и образования «Самбо-70».

Фигуристка подняла флаг России под звуки национального гимна на торжественном мероприятии по случаю 50-летия школы «Самбо-70».

Сегодня, 28 сентября, в школе празднуется полувековой юбилей организации: она была основана в одной из общеобразовательных школ Москвы в 1970 году.

Евгения Медведева с 2007 года тренировалась в отделении «Хрустальный» школы «Самбо-70». В 2018 году фигуристка приняла решение о переезде в Канаду, где тренировалась в Торонто под руководством Брайана Орсера и Трейси Уилсон. В сентябре 2020 года Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе и вновь начала представлять «Самбо-70».