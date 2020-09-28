Российский теннисист Андрей Рублев высказался о победе на турнире АТР500 в Гамбурге.

В интервью порталу «Спорт день за днем» Рублев отметил, что ему некогда было отмечать победу в Гамбурге — он поехал в аэропорт и улетел в Париж.

«Как-то так в этом году складывается, что некогда отмечать победы. В Дохе я сразу после финала отправился в аэропорт, то же самое было и в Аделаиде. И вот теперь так же», — отметил Рублев, добавив, что лучше выиграть без возможности отпраздновать, чем вылететь с турнира задолго до финала.

По мнению теннисиста, в прошлом году выход в финал гамбургского турнира был больше подарком, а в этом году Рублев играл хорошо всю неделю и заслуженно добрался до итогового матча.

Следующим турниром для Андрея Рублева станет «Ролан Гаррос», открытый чемпионат Франции по теннису.