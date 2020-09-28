Российский теннисист Андрей Рублев высказался о предстоящем участии в открытом чемпионате Франции и цели попасть в топ-10 рейтинга АТР.

В интервью порталу «Спорт день за днем» Рублев отметил, что попадание в топ-10 — это отдаленная цель, и пока до реального ее достижения далеко. «Войти в топ-10 было бы неплохо, но не могу сказать, что я как-то специально жду этого», — отметил Рублев.

По мнению теннисиста, на «Ролан Гаррос» ему будет непросто. «Не будет времени приспособиться к покрытию. Читал, что те, кто уже в Париже, жаловались на непривычные условия», — сказал Рублев, отметив, что будет приспосабливаться по ходу и постарается пройти как можно дальше.

Напомним, на «Ролан Гаррос» Рублеву предстоит сыграть с американцем Сэмом Куэрри.