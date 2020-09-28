Российский фигурист, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр Плющенко заявлен для участия в турнире в честь юбилея центра спорта и образования «Самбо-70».

Выступления пройдут во дворце спорта «Янтарь» в Строгино.

Плющенко-младший заявлен для участия в третьей разминке по первому юношескому разряду, эти соревнования пройдут завтра, 29 сентября. Пока участие фигуриста под вопросом: не так давно он травмировал ногу и еще не принял окончательного решения о выступлении.

Торжественное мероприятие, посвящённое 50-летнему юбилею «Самбо-70», состоялось сегодня, 28 сентября: флаг России под звуки гимна подняла Евгения Медведева.

Напомним, в отделении «Хрустальный» школы «Самбо-70» работает заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая находится в открытом конфликте с Евгением Плющенко.