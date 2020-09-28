Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио-2021 сообщил о том, что эстафета олимпийского огня начнется 25 марта 2021 года в префектуре Фукусима.

На официальном сайте Оргкомитета говорится, что эстафета продлится 121 день и пройдет по всем 47 префектурам Японии. Старт будет дан в футбольном тренировочном центре в Фукусиме, весь маршрут и график были сохранены с 2020 года.

Для безопасного проведения эстафеты олимпийского огня в период пандемии коронавируса оргкомитет «Токио-2020» примет ряд контрмер, в том числе, сейчас изучаются варианты более упрощенной и эффективной эстафеты огня.

Напомним, из-за пандемии коронавируса олимпийские игры в Токио вместе со всеми мероприятиями были перенесены на 2021 год, открытие Олимпиады пройдет 23 июля.