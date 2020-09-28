Российский защитник красноярского «Енисея» Владислав Молчан продолжит карьеру во французском клубе «Кан». Об этом сообщает «Енисей» на официальной странице в «Инстаграме».

На данный момент «Кан» выступает во втором дивизионе чемпионата Франции, клуб воспользовался пунктом о выкупе Молчана в контракте и заплатит за футболиста денежную компенсацию в размере 1 миллиона рублей.

Владислав Молчан является воспитанником петербургского «Зенита», первый клуб футболиста получит 30% от компенсации, поскольку в «Енисей» футболист перебрался бесплатно в начале 2020 года и имел подобный пункт в контракте.

В прошлом сезоне Владислав Молчан сыграл 15 матчей в молодежном первенстве России по футболу, а также провел две игры в ФНЛ за «Енисей».