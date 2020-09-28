На утро 28 сентября было зафиксировано 8 135 новых случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки.

Статистические данные представляет портал стопкоронавирус.рф.

За все время пандемии в России было проведено более 45,4 миллионов тестов, выявлено заболевших — 1 159 573 человека. Из них выздоровело уже более 945,9 тысяч, а 20 385 человек стали жертвами пандемии в стране.

За последние сутки в Москве зафиксировано 2217 случая заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге диагностировано еще 237 новых случаев, в Московской области — 212 случаев.

По всему миру число случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 33 миллиона. Первое место по числу заболевших — у США, 7,11 миллиона заболевших коронавирусом, на втором и третьем месте Индия и Бразилия.