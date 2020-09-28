Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о том, что хотел бы видеть Алину Загитову и Евгению Медведеву вместе на торжественной церемонии, посвященной юбилею школы.

Слова Лайшева цитирует портал РИА Новости.

«Я хотел, чтобы они вместе вели «Ледниковый период». Я хотел, чтобы Женя вернулась к Тутберидзе, и она вернулась к Тутберидзе», — отметил Лайшев, добавив, что школа «Самбо-70» — это сказка с мечтой, а дети должны верить в мечту.

По словам Лайшева, Евгения Медведева поднимала флаг России на мероприятии, поскольку она выпускница школы, одна из титулованных ее спортсменок, а также символ мужества, победоносности, всеобщего обаяния и любви. Алина Загитова, как сообщил Лайшев, не смогла принять участие в церемонии из-за своей занятости.