Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о выпускнице школы Алине Загитовой, которая тренируется в отделении «Хрустальный».

Слова Лайшева цитирует портал Sport24. Директор «Самбо-70» заявил, что Загитова не приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном юбилею школы из-за съемок, сейчас фигуристка активно занимается «Ледниковым периодом».

«Дай бог ей счастья. И она молодец, умница, не вступает ни в какие распри, коалиции, не портит ни с кем отношения — хороший, добрый человек», — заявил Лайшев, добавив, что все, что Загитова могла сделать на первом жизненном этапе, она сделала, и если захочет, то сможет сделать еще.

Напомним, Алина Загитова получила роль ведущей в новом сезоне проекта «Ледниковый период», премьера которого пройдет в начале октября.