Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал о планах на развитие школы и открытии новых филиалов.

По словам Лайшева, которые цитирует портал Sport24, «Самбо-70» не собирается останавливаться и продолжает строить новые филиалы, поскольку Москва доверяет этому центру.

«Строимся даже в злосчастной Коммунарке, у нас там будет большая красивая общеобразовательная школа. Там будет семь — восемь видов спорта, бассейн, залы, футбольное поле», — сказал Лайшев, отметив, что пока неизвестно, будет ли в новом филиале каток, сейчас об этом идут переговоры с инвесторами.

Сейчас школа «Самбо-70» имеет несколько отделений по всей Москве, среди них отделение «Хрустальный», «Конек Чайковской», «Олимпия», «Юность», «Черемушки» и многие другие. Известные выпускницы школы — Алина Загитова, Юлия Липницкая, Евгения Медведева.