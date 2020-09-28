Российский фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, показал соревновательный костюм для своей новой произвольной программы.

Произвольная программа Александра Плющенко в сезоне-2020/21 поставлена под музыку из к/ф «Пираты Карибского моря». Отрывки из программы Плющенко-младший уже выкладывал в своем «Инстаграме».

«Доброе утро, костюм готов! Завтра в бой», — написал Плющенко под фотографией в костюме пирата, а также отметил, что с его травмированной ногой все в порядке и он принял решение не сниматься с турнира.

Уже завтра, 29 сентября, Плющенко-младший покажет произвольную программу на турнире в честь 50-летнего юбилея центра спорта и образования «Самбо-70». Фигурист будет соревноваться по первому юношескому разряду.