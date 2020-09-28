Трехкратный чемпион мира по биатлону, член исполкома Союза биатлонистов России Иван Черезов высказался о решении IBU провести первые четыре этапа Кубка мира по биатлону в двух городах.

Слова Черезова приводит портал «Спорт-Экспресс». По словам специалиста, в его карьере много раз случалось так, что два подряд этапа Кубка мира проходили в одном месте.

«Это вполне привычно для биатлонистов, а если брать нынешнюю ситуацию, то это, пожалуй, единственный вариант, чтобы сохранить целостность календаря», — сказал Черезов, отметив, что на организаторов ляжет большая нагрузка, в частности, если будут проблемы со снегом.

Как считает Черезов, биатлонистам такое решение пойдет на пользу: не нужно будет лишний раз переезжать с места на место, а также можно будет сэкономить средства федерации и силы самих спортсменов.