Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила, почему ее не было на торжественном мероприятии, посвященном юбилею центра спорта и образования «Самбо-70».

Под одним из последних постов Загитовой в «Инстаграме» ее подписчик спросил, почему фигуристка не пошла на празднование 50-летия центра спорта и образования «Самбо-70».

«Меня не звали», — ответила Загитова.

В то же время директор «Самбо-70» Ренат Лайшев сказал журналистам, что Загитова не смогла прийти на мероприятие из-за съемок в «Ледниковом периоде».

На торжественном мероприятии, посвященном юбилею школы присутствовала двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Она приняла участие в церемонии и подняла флаг России под звуки государственного гимна.