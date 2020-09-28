Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников оценил шансы Андрея Рублева и Даниила Медведева на «Ролан Гаррос».

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Кафельников заявил, что Медведеву будет очень сложно на открытом чемпионате Франции, поскольку на грунте он не так хорош, как на харде. «Думаю, если Медведев дойдет до второе недели — это будет праздник для него», — отметил специалист.

Шансы Андрея Рублева Кафельников оценил выше, в том числе отметив, что ярко выраженным фаворитом теннисист не является, как и его оппонент по финалу в Гамбурге Стефанос Циципас. «Говорить о том, что они вылетят на ранней стадии турнира тоже было бы абсурдно. Я прогнозирую, что оба дойдут до второй недели, а там уже как получится», — заявил Кафельников.