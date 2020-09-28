Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал состав команды на сбор в октябре, во время которого команда проведет два матча в Лиге наций и одну товарищескую встречу.

Согласно списку на портале «Москва.ру», на следующий сбор вызваны вратари Маринато Гильерме, Сослан Джанаев и Антон Шунин. В числе защитников значатся имена Ильи Кутепова из «Спартака» и Александра Жирова из «Зандхаузена», которые не были на предыдущем сборе.

В числе полузащитников значатся три футболиста «Зенита» — Юрий Жирков, Андрей Мостовой и Магомед Оздоев, а также Далер Кузяев, оставшийся без клуба.

Тройку форвардов сборной составили представитель «Зенита» Артем Дзюба, нападающий «Спартака» Александр Соболев и игрок «Локомотива» Федор Смолов.