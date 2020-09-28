Пятеро игроков петербургского «Зенита» получили вызов в сборную России по футболу на октябрьский сбор команды.

Согласно официальному списку от РФС, вызов в сборную получили защитник Вячеслав Караваев, полузащитники Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев и нападающий Артем Дзюба.

Также в список вызванных в сборную футболистов попал Далер Кузяев, который уже два месяца находится без клуба после окончания срока контракта с петербургским «Зенитом».

Полузащитник Александр Ерохин вызов в сборную вновь не получил, он не играл за национальную команду с сентября прошлого года, когда вышел на поле в матче против Шотландии.

В октябре сборная России сыграет против Турции и Венгрии, а также проведет товарищеский матч против команды Швеции.