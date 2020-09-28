Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону, немецкий специалист Вольфганг Пихлер перенес инфаркт и был введен в искусственную кому.

Об этом сообщает шведское издание Expressen, отмечается, что Пихлер перенес сердечный приступ после велотренировки, которую проводил недалеко от Рупольдинга. Тренера реанимировали на месте, после чего повезли в больницу города Траунштайн.

Менеджер Олимпийского комитета Швеции Петер Рейнебо сообщил, что состояние Пихлера оценивается как тяжелое, но стабильное.

«Вольфганг сейчас в лучших руках, и мы можем быть только осторожно оптимистичными», – цитирует брата Вольфганга Пихлера Клауса Пихлера DPA.

Напомним, в качестве тренера Вольфганг Пихлер очень долго работал со шведской сборной, а также руководил женской командой России в преддверии Сочи-2014.