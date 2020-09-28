Петербургский хоккейный клуб СКА поместил в список травмированных 18 игроков основной команды.

Список травмированных хоккеистов СКА приводит портал АБН.

Среди травмированных оказались Виктор Антипин, Антон Белов, Лукас Бенгтссон, Антон Бурдасов, Магнус Хелльберг, Антон Швец-Роговой, Евгений Кетов, Кирилл Марченко, Линден Вей, Эмиль Галимов, Ярослав Дыбленко, Василий Токранов, Динар Хафизуллин, Йоонас Кемппайнен, Игорь Ожиганов, Александр Самонов, Богдан Якимов, Павел Колтыгин.

Отметим, все эти хоккеисты могут иметь подозрение на наличие коронавирусной инфекции, из-за этого два последних матча в КХЛ СКА отыграл полурезервным составом, средний возраст которого составил около 21 года. Главным тренером команды в матче против «Ак-Барса» стал вице-президент клуба Роман Ротенберг.