Тренер мужской сборной России по биатлону Максим Максимов сообщил результаты очередной контрольной гонки на сборах команды в Тюмени.

Масс-старт на 15 км биатлонисты пробежали на лыжероллерах, согласно протоколу в аккаунте Максимова в «Инстаграме», победу в гонке одержал Василий Томшин. Он допустил два промаха — на первом и четвертом рубежах.

Второе место занял Антон Бабиков, проигравший четыре секунды и допустивший три промаха, все на стойке. Третье место у Петра Пащенко, он уступил 8 секунд результату Томшина и также промахнулся три раза.

Победитель летнего чемпионата России Эдуард Латыпов приехал к финишу восьмым, допустив семь промахов на четырех рубежах и проиграв чуть менее двух минут результату лидера.