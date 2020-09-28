Второй этап Кубка России по фигурному катанию в Москве пройдёт со зрителями, однако их количество на трибунах будет строго ограничено.

В интервью ТАСС гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что продажа билетов на этап начнётся 29-30 сентября.

«Количество мест в «Мегаспорте» на этот раз будет серьезно ограничено — зрителей будет меньше, чем на сентябрьских контрольных прокатах», — отметил Коган, добавив, что зрители будут допущены только на соревнования взрослых фигуристов в субботу и воскресенье.

Напомним, второй этап Кубка России пройдет на арене «Мегаспорт» с 10 по 13 октября. На турнире будут выступать Евгения Медведева и Александра Трусова, Александр Самарин, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Виктория Синицина / Никита Кацалапов.