В преддверии ключевого матча 10 тура Российской Премьер-лиги Nevasport сравнивает составы команд извечных соперников, которые сейчас делят между собой первую строчку турнирной таблицы.

Игра «Спартак» — «Зенит» пройдет в Москве на «Открытие-Арене» в субботу, 3 октября.

В понедельник на очереди — форварды двух команд. Отметим, все эти футболисты отлично проявили себя в составе «сине-бело-голубых» или «красно-белых», а кто-то даже и в составе обоих клубов. «Спартаковское» прошлое имел Артем Дзюба, нынешний капитан «Зенита», а «зенитовцем» был Александр Кокорин, однако остаться в клубе ему так и не удалось.

Будет интересно, если Дзюба или Кокорин смогут забить бывшим клубам в этой встрече, тем более, для Кокорина эта игра станет всего лишь третьей, а мяч в ворота «Зенита» может стать дебютным.

Наглядно достижения форвардов «Зенита» и «Спартака» в РПЛ можно увидеть в инфографике Nevasport: