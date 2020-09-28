Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова показала, как накормила бездомных кошек.

Спортсменка опубликовала фотографию в историях своего «Инстаграма». «Делайте добро», — подписала Алина.

Напомним, в декабре 2019 года, после финала Гран-при, Загитова объявила о завершении карьеры. С тех пор спортсменка не принимала участие в соревнованиях, но осталась в составе сборной России. В сентябре Алина была включена в число участников контрольных прокатов, но за несколько дней до мероприятия объявила о снятии.

По словам Загитовой, она приняла решение сосредоточиться на работе в телевизионном проекте «Ледниковый период», где выступит в роли ведущей. Первый выпуск программы выйдет в эфир 3 октября.