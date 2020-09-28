Школа «Самбо-70» сегодня, 28 сентября, празднует 50-летний юбилей. В ходе празднования произошел забавный инцидент: во время выноса флага полотно закрыло лицо одному из участников процесса, однако это не помешало ему выполнить свою задачу.

Момент попал на видео, которое можно посмотреть в «Твиттере» пользователя @_pypichki_.

Ранее директор школы Ренат Лайшев отметил, что, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, удалось создать праздничную атмфосферу. В церемонии поднятия флага «Самбо-70» приняла участие двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, которая недавно вернулась в группу Этери Тутберидзе.

Как сообщила олимпийская чемпионка Алина Загитова, также тренирующаяся у Тутберидзе, её не пригласили на празднование. По словам Лайшева, спортсменка не нуждается в приглашении, ей всегда рады в «Самбо-70».