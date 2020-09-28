Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выразил надежду, что защитник команды Деян Ловрен, полузащитник Малком и нападающий Сердар Азмун смогут принять участие в матче с «Спартаком». Футболисты получили повреждения во время игры с «Уфой» в девятом туре чемпионата России.

«Ловрену, Малкому и Азмуну, к счастью, удалось избежать серьёзных травм. Наш медицинский штаб и физиотерапевты работают над тем, чтобы игроки приняли участие в субботнем матче, шансы есть», — сказал Медведев, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, «Зенит» на выезде встретится со «Спартаком» в рамках десятого тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить в Москве на стадионе «Открытие Арена», стартовый свисток будет дан в 19:00 мск.

На данный момент «Зенит» и «Спартак» имеют по 20 очков, сине-бело-голубые обходят москвичей по дополнительным показателям и возглавляют турнирную таблицу.