Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что биатлонный тренер Вольфганг Пихлер введен в искусственную кому после того, как перенес сердечный приступ.

«У Вольфганга Пихлера инфаркт, тренер находится в искусственной коме… Здоровья! Состояние Пихлера стабильно тяжёлое! Давай, дед, ты можешь!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале «Реальный Гу».

Ранее шведское издание Expressen сообщило, что Пихлер перенес сердечный приступ после велотренировки, которую проводил недалеко от Рупольдинга. Тренера реанимировали на месте, после чего повезли в больницу города Траунштайн.

Напомним, в качестве тренера Вольфганг Пихлер на протяжении многих лет работал со шведской сборной, а также руководил женской командой России в преддверии Сочи-2014.