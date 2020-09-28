«Зенит» сделал улучшенное предложение по полузащитнику «Удинезе» Родриго Де Паулю.

По информации журналиста Никколо Чеккарини, сине-бело-голубые по-прежнему не отказались от идеи приобрести аргентинского хавбека. «Зенит» сделал предложение по 26-летнему Де Паулю в размере 30 миллионов евро, однако итальянский клуб не намерен расставаться с игроком менее чем за 40 миллионов, пишет журналист в «Твиттере».

Ранее СМИ писали, что «Зенит» был готов заплатить за Де Пауля 25 миллионов, а «Удинезе» требовал 35 миллионов евро.

Аргентинский футболист является воспитанником «Расинга». Также он выступал за «Валенсию», из которой в 2016-м году перешел в «Удинезе» за три миллиона евро. В прошлом сезоне он отыграл 35 матчей за итальянский клуб, забил семь голов и отдал семь результативных передач.