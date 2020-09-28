Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований она встречалась со своей соотечественницей Светланой Кузнецовой и одержала победу в трех сетах со счетом 6:1, 2:6, 6:1.

Россиянки провели на корте 1 час 35 минут. За это время Павлюченкова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и взяла семь геймов на подаче соперницы. Кузнецова записала на свой счет один эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

Следующей соперницей Павлюченковой станет представительница Чехии Катержина Синякова, которая в первом круге обыграла американку Лорен Дэвис.

Напомним, действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является австралийка Эшли Барти. В этом году гарантированно будет новая победительница турнира, так как Барти досрочно завершила сезон и отказалась от защиты титула.