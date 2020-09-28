Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и Российской Премьер-Лиги (РПЛ) оценит состояние газона на стадионе «Фишт» в Сочи. Проверка состоится во вторник, 29 сентября, сообщает пресс-служба РПЛ.

В рамках девятого тура РПЛ «Сочи» принимал «Краснодар» на «Фиште», состояние газона вызвало серьезную озабоченность у представителей лиги.

После матча состоялось совещание, в котором приняли участие руководители лиги, футбольного клуба «Сочи» и стадиона «Фишт». Разговор проходил по видеосвязи при участии экспертов, специализирующихся на футбольных газонах. Завтра комиссия оценит состояние поля и выработает дальнейший план действий по улучшению его качества.

Матч между «Сочи» и «Краснодаром» состоялся 26 сентября и закончился вничью со счетом 1:1. По голу забили Кристиан Нобоа и Серей Петров.