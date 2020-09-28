Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева сообщила, что не планирует принимать участие в серии Гран-при сезона-2020/21.

Спортсменка сообщила, что вернулась к полноценным тренировкам после длительного перерыва. По словам Турсынбаевой, она не собирается менять программу к новому сезону.

«Насколько мне известно, Гран-при проводится в упрощенном и строгом формате, и очки, завоеванные на этом турнире, не учитываются в рейтинге. Так что в этом старте я выступать не буду», — сказала Турсынбаева, слова которой приводит Olympic.kz.

Напомним, фигуристка тренируется в Москве под руководством Этери Тутберидзе. Турсынбаева является серебряным призером чемпионата мира 2019 года. Из-за травмы спины спортсменка не соревновалась в прошлом сезоне.