В Москве проходит турнир по фигурному катанию, посвященный 50-летнему юбилею школы «Самбо-70». Арсений Федотов, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, вышел в лидеры после короткой программы среди представителей Первого спортивного разряда.

За своё выступление Федотов набрал 70,82 балла, из них 35,99 — за технику. На второй строчке расположился Климентий Толчинский, представляющий отделение Чайковской. Судьи оценили его прокат на 51,61 балла. Замкнул первую тройку Михаил Бондарев с результатом 48,88 балла.

Произвольная программа состоится во вторник, 29 сентября.

Ожидается, что на турнире также выступят Роман Савосин, Алексей Ерохов, они будут кататься вне конкурса. Кроме того, завтра на лед должен выйти Александр Плющенко.