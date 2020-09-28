Главный тренер сборной России по футболу прокомментировал вызов Далера Кузяева, который на данный момент находится в статусе свободного агента.

Черчесов заявил, что Кузяев может стартовать с места в карьер и быстро входить в форму. Специалист уверен, что Далер успеет подготовиться в расположении сборной.

«У нас всё-таки три игры. На прошлом сборе Кузяев всё показал. Если бы тогда кто-то не знал, что он месяц не играл, то и не понял бы этого», — сказал Черчесов, слова которого приводит «Чемпионат».

Тренер добавил, что у Кузяева отличная физиология. Также Черчесов предположил, что в скором времени футболист определится с клубом. Специалист добавил, что желание игрока уехать в европейский чемпионат стоит приветствовать.

«Кузяев – правильный парень, недавно диссертацию защитил, с чем мы его поздравляем. Надо уважать его решение. Он не запутался. Далер концентрируется на желании, которое у него есть. Он поставил себе цель», — сказал Черчесов.

Напомним, Кузяев отказался продлевать контракт с «Зенитом». Согласно информации СМИ, футболист может перейти в «Локомотив», так как не договорился с европейскими клубами.