Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от выездного матча «Зенита» со «Спартаком» в десятом туре чемпионата России.

По мнению Орлова, «Зенит» устроит и ничейный результат, однако тренеры будут настраивать команду только на победу.

«Игра будет на чужом поле, важно не пустить вперёд красно-белых… Шучу, конечно! Начало чемпионата — всё может поменяться. И всё же «Зенит» находится на высоте положения. Сыграем вничью — всё в порядке. Победим — это уровень «Зенита», — заявил Орлов в эфире радио «Зенит».

Напомним, матч «Спартак» — «Зенит» будет проходить в Москве на стадионе «Открытие Арена» 3 октября. На данный момент команды имеют по 20 очков, сине-бело-голубые опережают москвичей по дополнительным показателям.