Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре бразильского полузащитника «Зенита» Малкома.

«Проблемы Малкома начались с матча с «Динамо». Его тогда убил защитник, и он сдрейфил. Может быть, и правда какая-то боязнь появилась у бразильца. Звёзды всегда подвержены атакам, причём порой грязным приёмам», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

Комментатор добавил, что «Динамо» в России идет на первом месте по таким вопросам. Он подчеркнул, что в каждом матче игроки московского клуба бьют соперников.

Напомним, Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» прошлым летом, трансфер обошелся петербуржцам в 40 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник отыграл девять матчей чемпионата России, забил один гол и отдал одну результативную передачу.