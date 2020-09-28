Российская фигуристка Вероника Жилина исполнила каскад из тройных акселя и тулупа. Об этом сообщил тренер Сергей Розанов у себя в «Инстаграме».

В сториз специалист опубликовал фрагмент тренировки, на котором юная фигуристка делает каскад из тройных прыжков.

Напомним, в минувшее межсезонье Жилина перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Розанов ранее входил в тренерский штаб группы Тутберидзе, но также перебрался в «Ангелы Плющенко».

На старте сезона-2020/21 Вероника Жилина приняла участие в юниорском первенстве Москвы, где заняла второе место, уступив бывшей подруге по команде Софье Акатьевой.