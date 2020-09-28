Аналитик и стример Ярослав NS Кузнецов высказался на тему необходимости тренера в команде VP.Prodigy.

Ярослав обратил внимание на то, что сообщество ошибочно считает появление тренера слабостью для коллектива. Он считает, что тренер, это тот человек, который более детально подходит к анализу соперников и в целом видит всю ситуацию внутри коллектива.

Тренер это не обязательно чел, который придет и начнет рассказывать каждому игроку как крипов добивать и скиллы качать. Тренер это тот кто поможет лучше подготовиться к каждому из оппонентов, посмотрит все их последние игры, проанализирует их драфты, изучит вардинг, тайминги на смоки и прочие. Тренер это тот кто обратит внимание на проблемы в коммуникации между игроками, если они есть.

Тренер, смотря со стороны, увидит те ошибки, которые в игре то и не видны, потому что со стороны всегда картина более полная получается. Тренер сможет разрешить какой-то конфликтный момент(он должен это уметь делать по хорошему). И многое другое.

Но нам, кстати, это всё не нужно, у нас 5 гениев на карте, сами разберутся, по-крайней мере так думают многие люди в коммьюнити, надеюсь сами VP.P, и их менеджмент, понимают что это не так и какого-то человека себе в подмогу возьмут в ближайшее время.