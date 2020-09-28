Российская фигуристка Анна Погорилая поделилась мнением о детстве профессиональных спортсменов.

На своей странице в «Инстаграме» Анна написала, что недавно посмотрела два интервью — с Мариной Мелией и Ляйсан Утяшевой, в которых были затронуты темы спорта и спортивного детства

«Одна из фраз меня зацепила: «В профессиональном спорте у детей нет детства». Скажу сразу, что я не согласна с этим высказыванием. Да, мы, спортсмены, идём на тренировки вне зависимости от погоды, нагрузок в школе и так далее. Хотела ли я бросить фигурное катание? Да, и не один раз», — написала Погорилая.

Однако фигуристка подчеркнула, что сейчас благодарна маме и тренеру, которые, видя ее успехи, мотивировали и подталкивали к более серьезным результатам.

Напомним, Погорилая уже не принимает участие в соревнованиях, но пока не объявляла о завершении карьеры.