Руководство Natus Vincere на сайте организации опубликовало официальную позицию на счёт использования тренерского бага со стороны своих тренеров. По словам представителей, организация была не в курсе совершённых тренерами приёмов нечестной игры и просит прощения перед коллективами, против которых тогда состоялся матч.

Сегодня утром были опубликованы результаты расследования ESIC, согласно которому бывшие тренеры состава NAVI по CS:GO Сергей starix Ищук и Андрей Andi Прохоров в 2017 году разово воспользовались багом с камерой в онлайн-матчах. Мы придерживаемся правил честной игры, поэтому считаем необходимым принести извинения клубам Ninjas in Pyjamas, Tricked Esport и болельщикам, которые так или иначе пострадали от действий наших прошлых тренеров.

Ранее The Esports Integrity Commission (ESIC) провела собственное расследование на тему использования багов с летающей камерой со стороны тренеров и уличили 34 человека в нечестной игре. Среди прочих, под наказания попали Сергей starix Ищук, Сергей lmbt Бежанов и Андрей Andi Прохоров.