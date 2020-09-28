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  • 21:26,  28 сентября 2020
Биатлон
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Тихонов: Пихлеру 65 лет. Нужно думать, что нагрузки – это не всегда хорошо

Тихонов: Пихлеру 65 лет. Нужно думать, что нагрузки – это не всегда хорошо
Александр Тихонов. Фото: alexander-tikhonov.ru

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на известие о том, что немецкий тренер Вольфганг Пихлер перенес сердечный приступ после велотренировки и был введен в искусственную кому.

«Вольфганг Пихлер – это один из выдающихся тренеров. Ему 65 лет, и говорят, что он провел серьезную тренировку на велосипеде. В этом возрасте, наверное, нужно думать, что нагрузки – это не всегда хорошо», — заявил Тихонов, слова которого приводит «Спортбокс».

Тихонов подчеркнул, что относится к Пихлеру с большим уважением, а также хорошо знаком с его семьей — отцом и братом.

«Вольфгангу пожелаю выздоровления и крепкого здоровья», – сказал Тихонов.

Напомним, в качестве тренера Вольфганг Пихлер на протяжении многих лет работал со шведской сборной, а также руководил женской командой России в преддверии Сочи-2014.

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