Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов снялись со второго этапа Кубка России, который будет проходить в Москве в период с 10 по 13 октября. Об этом сообщил тренер пары Максим Траньков.

Он объяснил, что Морозову, который в середине сентября заразился коронавирусом, еще не разрешили приступить к тренировкам.

«Сегодня к Владимиру приходили из Роспотребнадзора, он прошёл контрольный тест. Чувствует себя хорошо, и, если результат будет отрицательный, приступим к подготовке к этапу Гран-при в США. Он по-прежнему в планах, но мы будем смотреть, как будут готовы, постараемся успеть», — сказал Траньков, слова которого приводит ТАСС.

Специалист подчеркнул, что фигуристы не успевают подготовится ко второму этапу Кубка России. По его словам, спортсмены могут попасть только на последний, пятый этап, который тоже будет проходить в Москве.

Напомним, ранее Тарасова и Морозов пропустили контрольные прокаты и первый этап Кубка России в Сызрани.