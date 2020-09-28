Первый канал в прямом эфире покажет футбольный матч между сборными России и Турции в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Игра состоится в Москве 11 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:40 по местному времени.

Команды России и Турции выступают в группе 3 дивизиона В Лиги наций. После двух стартовых туров подопечные Станислава Черчесова набрали шесть очков и вышли на первое место в турнирной таблице. Сборная Турции с 1 очком идет на третьем месте.

В сентябре Россия на своем поле обыграла сборную Сербии со счетом 3:1, дублем отметился Артем Дзюба, еще один гол забил Вячеслав Караваев. Затем российская команда на выезде победила сборную Венгрии со счетом 3:2, отличились Антон Миранчук, Магомед Оздоев и Марио Фернандес.