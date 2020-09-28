Организаторы второго этапа Кубка России по фигурному катанию, который будет проходить в Москве, рассказали об ужесточении мер безопасности во время турнира.

Пресс-служба соревнований рассказала, что в «Мегаспорте» не будет работать микст-зона. Таким образом, журналисты не смогут побеседовать с фигуристами после прокатов.

«Из-за усиления карантинных мер микст-зоны на соревнованиях не будет, пишущие журналисты смогут следить за соревнованиями только на трибуне прессы, фотографы также в основном снимать с трибун», — пишет «Чемпионат» со ссылкой на ФФККР.

Ранее сообщалось, что на второй этап Кубка России будет допущено меньшее число зрителей, чем на контрольных прокатах сборной. Болельщики смогут посмотреть только соревнования взрослых спортсменов в субботу и воскресенье.