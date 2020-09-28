Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал в команду нападающего Александра Кокорина.

«Черчесов сказал, что он ещё играет не так, как надо. И правильно говорит, поскольку Александр ещё не стал ведущим игроком «Спартака». У него ведущая зарплата, самая большая в команде. Поэтому он должен тащить всех за собой», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, в летнее трансферное окно Кокорин присоединился к составу московского «Спартака». До этого он выступал за «Сочи» на правах аренды из «Зенита». Футболист хотел продолжить карьеру в составе сине-бело-голубых, однако петербургский клуб не предложил ему новый контракт.

Начало нынешнего сезона Кокорин пропустил из-за травмы ноги.