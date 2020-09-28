Бывшая российская биатлонистка Ольга Зайцева заявила о намерении обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговому делу 2014 года.

По словам Зайцевой, она собирается обратиться в Федеральный суд Швейцарии и обжаловать решение CAS. Спортсменка подчеркнула, что не опускает руки, так как уверена в своей правоте.

«Наше дело тянули три года, я разозлилась и у меня появилась энергия. Я всё равно докажу, что это ложь и обман, что меня оклеветали. Я полностью не согласна с решением CAS. Даже если эта апелляция займёт годы, я буду бороться. Решение CAS неправильное, оно не про меня», — заявила Зайцева, слова которой приводит РИА «Новости».

Напомним, CAS оправдал российских биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову, но оставил в силе наказание Зайцевой. Таким образом, сборная России лишилась серебряной медали в эстафете Олимпиады в Сочи.