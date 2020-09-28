Девятый тур Российской футбольной Премьер-Лиги завершился домашней победой «Химок» над московским «Динамо». Nevasport подводит итоги футбольного уик-энда и рассказывает о ключевых событиях прошедших матчей.

Катастрофа тура: Потери «Зенита» перед матчем со «Спартаком»

Действующий чемпион России «Зенит», у которого на старте сезоне наметился спад, отыгрался на «Уфе»: сине-бело голубы вколотили в ворота Александра Беленова шесть безответных мячей. Но уверенная победа на «Газпром Арене» была омрачена кадровыми потерями: в преддверии матча со «Спартаком» сломались сразу трое ведущих игроков — Сердар Азмун, Деян Ловрен и Малком. С учетом того, что в лазарете до сих пор остается Себастьян Дриусси, картина для Семака вырисовывается не самая позитивная.

Не добавляет радости и то, что за 10 минут до конца матча был заменен Ярослав Ракицкий, только-только оправившийся после повреждения. По словам Семака, защитник тоже покинул поле в связи с проблемами со здоровьем. Если лидеры не вернутся в строй, принципиальная битва со «Спартаком» превратится для «Зенита» в кошмар.

Гендиректор клуба Александр Медведев немного разрядил обстановку, сообщив, что травмы игроков оказались не самыми серьезными. Однако смогут ли они сыграть со «Спартаком» — вопрос пока открытый.

Евсеев взял вину на себя

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев взял вину за поражение на себя. После матча он даже предположил, что этот провал может стать для него последним на посту наставника уфимцев. Однако в клубе заверили, что выгонять Евсеева из-за разгрома никто не собирается.

«Мы поговорили с Евсеевым. Всё нормально. У него кредит доверия, он никуда не уходит и готовит команду к «Ротору», — сказал гендиректор клуба.

Прогресс: Кокорин набирает кондиции в «Спартаке»

Красно-белые перед матчем с «Зенитом» одержали две победы подряд, а в игре с «Тамбовом» в стартовом составе появился Александр Кокорин. Результативными действиями звездный форвард вновь не отметился, но наконец показал, что его присутствие может принести команде реальную пользу.

В начале встречи у Кокорина был неплохой шанс открыть счет, но нападающий чуть-чуть не попал по мячу. В концовке первого тайма Александр нанес мощный удар в левый угол — не попади мяч в перекладину, вышел бы шедевральный гол.

Пока в активе Кокорина нет голов за «Спартак», но счет им может быть открыт уже в ближайшем матче, особенно с учетом проблем «Зенита».

Цитата тура: классный спич Николича после победы над ЦСКА

В центральном матче тура встречались московские ЦСКА и «Локомотив». Игра на «ВЭБ Арене» проходила на глазах у звездной публики: камера то и дело выхватывала кого-нибудь на трибунах — то Евгения Малкина, то Юрия Сёмина, то вообще Михаила Шуфутинского.

Посмотреть действительно было на что, несмотря на скромный счет — 1:0 в пользу «железнодорожников». В концовке матча произошел забавный инцидент: Магнуссон из-за боли в плече попросил замену, Гончаренко отправил Виктора Васина переодеваться, но на поле футболист так и не вышел. Как выяснилось позже, он забыл щитки в раздевалке и так долго готовился к замене, что Гончаренко решил оставить его на лавке.

Стоит отметить, что автором единственного забитого мяча стал вернувшийся из «Сельты» Фёдор Смолов. Во второй игре подряд он отличается с передачи Антона Миранчука, которому отъезд брата в Италию не мешает доказывать свою состоятельность.

Пламенный спич выдал Марко Николич на пресс-конференции: он поблагодарил журналистов за критику, которая помогла ему мотивировать игроков.

«Я слышал критику в адрес «Локомотива»: что потеряли лидера, что молодые играют хуже. Хочу сказать «спасибо», что сделали мою работу, я повторял игрокам слова из СМИ и таким образом их мотивировал», — сказал тренер.

Поразвлек зрителей и Маринато Гилерме, едва не забросивший мяч себе между ног. Когда ситуацию удалось спасти, голкипер настолько зловеще улыбнулся, что сразу стал поводом для шуток и мемов. Сам Гилерме объяснил инцидент слишком длинными ногами — мол, пространство между ног у него больше, чем у остальных, мячу проскочить несложно. Что ж, поверим на слово.

Все результаты тура

Химки 1:0 Динамо

Ротор 1:3 Рубин

ЦСКА 0:1 Локомотив

Ахмат 2:0 Урал

Арсенал 2:3 Ростов

Сочи 1:1 Краснодар

Зенит 6:0 Уфа

Тамбов 0:2 Спартак