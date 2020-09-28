Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с представителем США Сэмом Куэрри в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч состоится сегодня, 29 сентября, и начнется не ранее 13:30 по московскому времени.

Рублев посеян на турнире под 13-м номером: на момент жеребьевки он занимал 14-ю позицию в рейтинге АТР. Перед стартом «Ролан Гаррос» он одержал победу на грунтовом турнире категории АТР 500 в Гамбурге (Германия) и поднялся на 12-ю строчку. Этот титул стал для россиянина третьим за сезон и первым на турнире такой категории.

Сэм Куэрри занимает 48-ю строчку в рейтинге. Спортсмены уже встречались между собой три раза, дважды победа оставалась за Рублевым.