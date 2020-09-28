По итогам предыдущих турниров Evil Geniuses получили дополнительные очки и вышли на первое место в рейтинге HLTV. Сейчас коллектив имеет 903 поинта.

Vitality, являющиеся лидерами ещё на прошлой неделе, поменялись местами с «Злыми Гениями» и теперь находятся на третьей строчки.

Среди десятки лучших команд мира лучше всего последние эпизоды провели бразильцы из FURIA, которые обыграли 100 Thieves в финале ESL Pro League Season 12 North America со счётом 3:0, имея одну карту преимущества изначально. Команда поднялась на пять мест вверх и теперь занимает четвёртую строчку в мировом рейтинге.

Самой слабой командой среди «золотой десятки» стал коллектив Complexity. Причиной этому стал уход 17-летнего Оэуна oBo Склаттера из организации. Склаттер в одностороннем порядке вышел из коллектива, так как недооценил «насколько для него важно быть дома. Complexity теперь имеют 484 очка и замыкают десятку лучших, потеряв пять позиций.

Из топ-30 команд наилучший прогресс показала команда 100 Thieves. Они поднялись сразу на 8 мест вверх и теперь занимают 11 место.