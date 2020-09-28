В Париже продолжается Открытый чемпионат Франции. Сегодня, 29 сентября, на корты выйдут четыре российские теннисистки — Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова и Виталия Дьяченко. Все матчи состоятся в рамках первого круга.

Соперницей Самсоновой, идущей на 125-м месте рейтинга WTA, станет американка Софья Кенин, получившая четвертый номер посева. Игра стартует не ранее 14:00 по московскому времени. Ранее спортсменки ни разу не играли между собой.

Виталии Дьяченко тоже предстоит сразиться с американкой — 34-й ракеткой мира Слоан Стивенс. Соперницы также ни разу не встречались в очном противостоянии, их матч начнется не ранее 15:30 мск.

Дарье Касаткиной досталась низкорейтинговая соперница — француженка Армони Тан, занимающая 238 позицию в рейтинге. Матч стартует не ранее 17:00.

Соперницей Вероники Кудерметовой также станет француженка — Полин Пермантье, которая два года назад обыграла россиянку в первом круге турнира в Квебеке.